Настоящий мотылёк внутри гиганта — история первого в мире компьютерного бага

Каждый программист в мире знает слово «баг». Но мало кто задумывался, что оно ведёт в Гарвард 1947 года — в зал, где гудела 23-тонная машина, и в реле № 70 сидел настоящий мотылёк.
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