Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Igor Shumarin
    У нас ведь тоже был случай, когда забыли снять своего космонавта и он тоже ещё долго вертелся в космосе, бедненький.Горе-астронавты
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BioSci: папоротники восстанавливают окружающую среду после крупных катаклизмов

BioSci: папоротники восстанавливают окружающую среду после крупных катаклизмов

Американские ученые из Нью-Йоркского ботанического сада, Университета Вайоминга и Калифорнийского университета выяснили, что папоротники играют решающую роль в восстановлении природы после масштабных катастроф — от крупных лесных пожаров до падений метеоритов.

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