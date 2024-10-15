И ты, Вучич?! Запад выбрал политику не замечать Путина

Автор: Юрий Енцов После победы в СВО будет выстраиваться очередь, чтобы поздравить президента России с днем рождения Президент Сербии Александр Вучич не поздравил Владимира Путина с днем рождения (7 октября) публично, как утверждают — «впервые за восемь лет».