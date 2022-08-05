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МОК о предложении Тутберидзе заморозить рейтинги: «Позиция МОК в отношении санкций остается неизменной»

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировали предложение российского тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги в фигурном катании из-за отстранения российских спортсменов.

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