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Несекретные материалы

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«Ударит по Европе». На Западе вышли в эфир со срочным заявлением. У России кончилось терпение

«Ударит по Европе». На Западе вышли в эфир со срочным заявлением. У России кончилось терпение

Финский политик Мема призвал Европу восстановить отношения с Россией Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Европу восстановить отношения с Россией, пока глобальный энергетический кризис не ударил по ней еще сильнее.

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