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Башич об Оренбурге: «Трачу тысячу-полторы евро – это максимум, мне не нужно много, живу один. В Боснии чуть дешевле жить, может быть»

«Схожестей много, но у нас менталитет разный. В Боснии все больше общаются друг с другом. Я жил в маленьком городке, и там все тебя знают, а ты знаешь всех.

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