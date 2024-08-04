Башич об Оренбурге: «Трачу тысячу-полторы евро – это максимум, мне не нужно много, живу один. В Боснии чуть дешевле жить, может быть»

«Схожестей много, но у нас менталитет разный. В Боснии все больше общаются друг с другом. Я жил в маленьком городке, и там все тебя знают, а ты знаешь всех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Кочетков о сезоне в «Каролине»: «В целом – положительно, но есть куда расти. Любая игра в Кубке Стэнли — хороший опыт»
- СКА представит Кузнецова 22 августа в Ледовом. Билеты – за 92 рубля, выступят «Иванушки International», зрители смогут получить автографы форварда, футболки и другие подарки
- «Сочи» расторг контракт с Феоктистовым
Свежие комментарии