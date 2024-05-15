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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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32-летний вратарь «Эдмонтона» Пикар впервые вышел в старте на матч плей-офф НХЛ. Он отразил 19 бросков «Ванкувера» из 21

Канадец был признан второй звездой четвертого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:2, 2-2).

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