Пришла к подруге в гости и удивилась, как она ест блинчики: соус для блинов "вятская помакушка"

А вы знали, что существуют "помакушки" к блинам? По сути, сметана, варенье и сгущенка – это тоже помакушки, мы ведь складываем блинчик и в них макаем, правильно? Но есть и другие рецепты помакушек (или соусов, если сказать иначе) к блинам.