«Энергетическое перемирие» Трампа: Соглашение, которого нет

Президент США продолжает подкидывать СМИ темы для заголовков, даже не пытаясь отвечать за сказанное Константин Ольшанский Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Дональд Трамп неожиданно опубликовал в своей соцсети Truth Social заявление, которое мгновенно разлетелось по мировым СМИ.
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