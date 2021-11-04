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Субсидии пообещали пострадавшим из-за пандемии бизнесменам в Ставрополе

Субсидии пообещали пострадавшим из-за пандемии бизнесменам в Ставрополе

Компаниям, которые заняты в пострадавших из-за коронавируса отраслях, выплатят однократную субсидию. Для этого они должны относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

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