Субсидии пообещали пострадавшим из-за пандемии бизнесменам в Ставрополе

Компаниям, которые заняты в пострадавших из-за коронавируса отраслях, выплатят однократную субсидию. Для этого они должны относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
Компаниям, которые заняты в пострадавших из-за коронавируса отраслях, выплатят однократную субсидию. Для этого они должны относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
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