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Iraq’s Oil Lifeline Has Been Saved, But For How Long?

The clock that was ticking down to economic disaster for Iraq on 27 July has been paused, with Turkey agreeing to a one-year temporary arrangement that ensures the continuation of critical oil exports running via pipelines from northern Iraq into the Turkish port of Ceyhan.

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