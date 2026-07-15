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Путин дал поручения по бизнесу, технологиям и развитию регионов: главное за сутки

Путин дал поручения по бизнесу, технологиям и развитию регионов: главное за сутки

МОСКВА, 15 июня, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин утвердил новый пакет мер для поддержки экономики и инвестиций, Минобороны РФ отчиталось о комбинированном ударе по оборонным заводам в Киеве и топливной инфраструктуре в Одесской области, а иранские военные нанесли удар по американской базе в Иордании в ответ на бомбардировки США и угрозу морской блокады.

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