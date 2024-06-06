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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о ЧМ: «Это предательство – показывать эту вакханалию в России. Я не смотрел турнир»

Сборная России была отстранена от участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ. На чемпионате мира-2024 победу одержала сборная Чехии, которая в финале обыграла Швейцарию.

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