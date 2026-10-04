Удары ВС РФ по Украине и Киеву будут усилены

Удары ВС РФ по Украине и Киеву будут усиленыВ Минобороны России услышали заявление В.Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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