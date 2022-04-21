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Лучший друг мужчины - злейший враг его семьи

Лучший друг мужчины - злейший враг его семьи

Шепчет в ухо демон злой: «Милый друг, пойдем в запой… Там тусовка, там народ Твоего вниманья ждет. Может что-нибудь курнем? Может девочек возьмем? А вообще – пошли в бордель, Там разобрана постель…» Шепчет черт губами друга: «Хороша моя супруга.

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