Прокуратура Омской области предъявила ветеринару обвинение в подкупе

В Омской области главного ветеринара сельхозпредприятия обвиняют в получении коммерческого подкупа. С февраля 2020 по октябрь 2024 года она, по версии следствия, получила свыше 400 тыс.
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