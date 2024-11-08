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В Амстердаме напали на израильских болельщиков после футбольного матча

В Амстердаме напали на израильских болельщиков после футбольного матча

В ночь на 8 ноября, «Маккаби» проиграл «Аяксу» со счетом 0:5 в матче в рамках Лиги Европы. По данным Ynet, после окончания игры в соцсетях появились видео нападения на израильских фанатов в Амстердаме со стороны неизвестных в масках.

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