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В редакции Ura.ru выяснили, что нельзя пропускать сроки дачи показаний счетчиков

В редакции Ura.ru выяснили, что нельзя пропускать сроки дачи показаний счетчиков

При передаче показаний счетчиков воды, газа и электричества собственники часто допускают ошибки, ведущие к переплатам.

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