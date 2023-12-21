Партия Сергея Бабурина «Российский общенародный союз» (РОС) выдвинула муфтия Москвы Анара Рамазанова в качестве своего кандидата на выборах президента России, которые должны состоятся в марте 2024 года

Юрий Кот А вот и его предвыборная программа, «которая нас всех объединяет». Если ты говоришь «русские вперёд» или «русский помоги русскому», то, скорее всего, ты злой националист и разделяешь многонациональный народ, а вот если муфтий противопоставляет мусульманам и немусульман, одних называя братьями, а других, соответственно, небратьями и призывая покупать всё только у мусульман, то это уже другое.