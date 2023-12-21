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Партия Сергея Бабурина «Российский общенародный союз» (РОС) выдвинула муфтия Москвы Анара Рамазанова в качестве своего кандидата на выборах президента России, которые должны состоятся в марте 2024 года

Партия Сергея Бабурина «Российский общенародный союз» (РОС) выдвинула муфтия Москвы Анара Рамазанова в качестве своего кандидата на выборах президента России, которые должны состоятся в марте 2024 года

Юрий Кот А вот и его предвыборная программа, «которая нас всех объединяет». Если ты говоришь «русские вперёд» или «русский помоги русскому», то, скорее всего, ты злой националист и разделяешь многонациональный народ, а вот если муфтий противопоставляет мусульманам и немусульман, одних называя братьями, а других, соответственно, небратьями и призывая покупать всё только у мусульман, то это уже другое.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Скоморохи!
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8 час.
Сергей Туренко
Нужно проверить РОС Бабурина на финансирование от англосаксов и азиатских диаспор. Могут к этому быть причастны и либеральная элита. В общем работы у Росфиннадзора и ФСБ работы достаточно.
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4 час.
SI
Sergey Ivanov
Это совсем не смешно! Русские голосовать не пойдут. Зато пойдут поголовно все эти таджики с азерами. Голосовать «за своего». Сколько их, купивших русские паспорта? Кто их считал? Ну, а когда у нас появится президент- мусульманин, о русской России можно будет забыть.
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4 час.

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