«Я бы адаптировался…» Лиам Лоусон в шоке от увольнения из Red Bull Racing

«Я бы адаптировался…» Лиам Лоусон в шоке от увольнения из Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolНовозеландский гонщик Лиам Лоусон заявил, что был уверен в своём будущем в Red Bull Racing, несмотря на провальные выступления на старте сезона-2025.