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«Режим в ступоре»: Медведев оценил последствия заявлений Трампа по Зеленскому для Киева

«Режим в ступоре»: Медведев оценил последствия заявлений Трампа по Зеленскому для Киева

Зампредседателя Совбеза допустил, что публичная критика со стороны Трампа вызовет напряженность внутри киевского руководства и усилит внутренние противоречия.

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