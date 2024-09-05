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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Российских чиновников хотят пересадить на общественный транспорт

Российских чиновников хотят пересадить на общественный транспорт

Это, как считают авторы инициативы, улучшит отношение общества и поможет понять проблемы отрасли Депутат Государственной Думы Владимир Плякин, представляющий партию "Новые люди", планирует внести в палату законопроект, обязывающий чиновников пользоваться общественным транспортом.

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