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Трамп отменил удар по Ирану после согласования компромисса по Ормузу

Трамп отменил удар по Ирану после согласования компромисса по Ормузу

Отменить запланированный мощный удар по Ирану Трамп согласился после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи принял компромиссное предложение катарских посредников относительно возобновления работы Ормузского пролива.

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