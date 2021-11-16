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Как жить без царя?

Как жить без царя?

Проза жизни (Сергей Шангин) Часто слышу расхожее утверждение: "Не может русский человек без царя, без барина, потому что в душе он холоп, нуждающийся в твердой руке!" И далее следуют рассуждения на тему, что большевики, свергнув царя, практически разрушили Россию, у которой была надежда на светлое будущее.

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Комментарии
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Алексей
Гос-вом должен управлять совет Жрецов, а он (совет) предложит на всенародное голосование кандидата, в  президенты, сроком, на 12-ть лет (сдюжить) с обязательным отчётом каждые два года. (Ведийская Традиция наших предков)
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