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Федерация гимнастики Германии выступила против допуска россиян

Президент Федерации гимнастики Германии (DTB) Альфонс Хельцль не поддерживает возвращение российских спортсменов на международные старты.

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