Табиб ДНК тест турында: «Сәләтләрне, уңышларны, авыру мөмкинлеген ачыкларга ярдәм итә»

Инде берничә дистә еллар ДНК-тест белән туганлыкны ачыклыйлар. Генетик тест кеше турында тагын нинди мәгълүмат бирә ала? Бу хакта диетолог, интегратив нутрициолог, ДНК-тестларны расшифровкалау буенча белгеч Гүзәл Овчинникова сөйләде.
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