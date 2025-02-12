Инсайдер Гурман: Apple перенесла презентацию iPhone SE 4 на одну неделю

Apple перенесла анонс iPhone SE четвертого поколения с текущей недели на следующую. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.
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