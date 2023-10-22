Стол на 203 персоны накрыли для заложников в Тель-Авиве

Художник Константин Бенькович оценил инсталляцию на площади рядом с Музеем изобразительного искусства Родственники израильтян, оказавшихся в заложниках в секторе Газа, накрыли на площади рядом с Музеем изобразительного искусства в Тель-Авиве праздничный стол на 203 персоны.
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