Стол на 203 персоны накрыли для заложников в Тель-Авиве

Художник Константин Бенькович оценил инсталляцию на площади рядом с Музеем изобразительного искусства Родственники израильтян, оказавшихся в заложниках в секторе Газа, накрыли на площади рядом с Музеем изобразительного искусства в Тель-Авиве праздничный стол на 203 персоны.