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Премьер-министр Великобритании о 2:1 с Нидерландами: «Какая игра Англии и какой победный гол. Берлин, мы идем!»

Премьер-министр Великобритании о 2:1 с Нидерландами: «Какая игра Англии и какой победный гол. Берлин, мы идем!»

Команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Нидерландов в 1/2 финала чемпионата Европы-2024 (2:1). Победный гол забил Олли Уоткинс на 91-й минуте.

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