ВС РФ уничтожили барражирующим боеприпасом украинское орудие вместе с расчетом

Вооруженные силы России уничтожили орудие ВСУ. Кадры нанесения удара опубликовало МО РФ. Уточняется, что неприятельское орудие было уничтожено при помощи барражирующего боеприпаса в зоне проведения специальной военной операции.
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