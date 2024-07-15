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Случай на улице

Случай на улице

Случай на улице Стамбула. Стоит мужчина, а рядом с ним три женщины в черных одеждах, вероятно жены. Мужчина достает сигарету и каждая женщина достает зажигалку.

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