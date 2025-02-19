Маск согласился с необходимостью аудита помощи Украине

Предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск выразил согласие с проведением проверки по использованию средств, которые Соединенные Штаты выделили Украине.
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