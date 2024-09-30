По делу о взятках в Минобороны у двух генералов всплыли недвижимость на миллионы и элитная иномарка

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 759 прочтений Сегодня В ходе продолжающихся расследований уголовных дел о мошенничестве, связанных с Минобороны, у фигурантов находят и арестовывают дорогие иномарки и объекты недвижимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии