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По делу о взятках в Минобороны у двух генералов всплыли недвижимость на миллионы и элитная иномарка

По делу о взятках в Минобороны у двух генералов всплыли недвижимость на миллионы и элитная иномарка

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 759 прочтений Сегодня В ходе продолжающихся расследований уголовных дел о мошенничестве, связанных с Минобороны, у фигурантов находят и арестовывают дорогие иномарки и объекты недвижимости.

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