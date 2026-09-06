БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«И в какую корзину яйца складывать?»: Продавцы маркетплейсов решили выставиться на «соседних прилавках»

«И в какую корзину яйца складывать?»: Продавцы маркетплейсов решили выставиться на «соседних прилавках»

Претензии селлеров к маркетплейсам Ozon и Wildberries копились давно, нынешняя ситуация лишь усугубила давние проблемы Полина Носова Фото: AP/TASS Материал комментируют: Наталья Мильчакова Сергей Толкачев В сфере онлайн-торговли грядут изменения.

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