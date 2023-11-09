В Музее Победы прошла церемония внесения Мариуполя и Мелитополя в список Городов воинской славы

В Музее Победы состоялась церемония внесения Мариуполя и Мелитополя в список Городов воинской славы. Как пишет Минкультуры России, теперь названия городов увековечены на пилонах в Зале Полководцев Музея Победы в Москве.
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