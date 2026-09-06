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Кузнецов о «Сибири»: «Как-то нахожусь не в своей тарелке – меня хвалят и хвалят. Привык, что постоянно поджимают и прямо прессуют, что я постоянно виноват»

Форвард « Сибири » Евгений Кузнецов сказал, что находится не в своей тарелке из-за того, что его хвалят.

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