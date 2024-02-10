Жена Смолова Истомина рассказала об отказе от психоактивных веществ

Блогер Карина Истомина, супруга футболиста московского "Динамо" Федора Смолова, в своем Telegram-канале призналась, что рождение дочери Лоры помогло ей окончательно забыть об употреблении психоактивных препаратов.
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