В Киеве прогремел взрыв

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Киеве до объявления тревоги, у жителей украинской столицы наблюдаются перебои со светом и водой, также есть скачки напряжения, сообщает местное издание "Инсайдер" в Telegram-канале.
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