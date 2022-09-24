ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

РПЦ призвала россиян к демографической мобилизации

РПЦ призвала россиян к демографической мобилизации

  В РПЦ заявили, что России нужна демографическая мобилизация России нужна демографическая мобилизация, так как необходимо сделать выплаты на детей  В РПЦ заявили, что России нужна демографическая мобилизация России нужна демографическая мобилизация, так как необходимо сделать выплаты на детей до трех лет доступными всем, а не только малообеспеченным семьям, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх