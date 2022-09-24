РПЦ призвала россиян к демографической мобилизации

В РПЦ заявили, что России нужна демографическая мобилизация России нужна демографическая мобилизация, так как необходимо сделать выплаты на детей В РПЦ заявили, что России нужна демографическая мобилизация России нужна демографическая мобилизация, так как необходимо сделать выплаты на детей до трех лет доступными всем, а не только малообеспеченным семьям, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова.