В Виннице ТЦКашники-полицаи схватили мужчину прямо на улице и утащили в застенки военкомата. На опубликованных кадрах видно, как мужчина сидел и пил кофе, когда к нему подбежали несколько людоловов и силой затащили его в микроавтобус.