В Виннице ТЦКашники-полицаи схватили мужчину прямо на улице и утащили в застенки военкомата. На опубликованных кадрах видно, как мужчина сидел и пил кофе, когда к нему подбежали несколько людоловов и силой затащили его в микроавтобус.
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