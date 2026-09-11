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Газета.ру

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В Подмосковье ввели карантин из-за заражения скота узелковым дерматитом

В Подмосковье ввели карантин из-за заражения скота узелковым дерматитом

 © Константин Михальчевский/РИА Новости В Московской области обнаружили еще два очага заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.

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Sergey Ivanov

Что- то это уже становится подозрительным. Очаги инфекции возникают то тут, то там. Впечатление такое, словно кто- то намеренно распространяет заразу, причем по разным регионам. И ведь это не мания преследования. Давайте вспомним, что американцы на Украине организовали несколько бактериологических станций. Чем они там занимались- тайна. И почему- то тайна пентагона. Может быть, как раз этим они и занимались?
Ну, а укропатриотов на Украине хватает! Они ведь и радиоактивный порошок по Москве рассыпят! Да так, что лет 30 в Москве не то, что жить- появляться нельзя будет! А про какую- то там биологическую заразу, да еще и для скота- и говорить нечего. А можно еще и в корма пробирку с заразой вылить- и разойдется это по всей России...