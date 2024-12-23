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Как получить компенсацию за полученную зимой травму

Как получить компенсацию за полученную зимой травму

Россияне могут получить компенсацию за травмы, полученные зимой. Как рассказали представители Роскачества в интервью RT, если житель многоквартирного дома поскользнулся у входа, ему следует подать претензию в управляющую или иную обслуживающую организацию.

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