Как получить компенсацию за полученную зимой травму

Россияне могут получить компенсацию за травмы, полученные зимой. Как рассказали представители Роскачества в интервью RT, если житель многоквартирного дома поскользнулся у входа, ему следует подать претензию в управляющую или иную обслуживающую организацию.
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