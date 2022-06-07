Погибли два топ-менеджера VK Габриелян и Мерзляков

Мужчины двигались на вездеходах вдоль Белого моря.фото: vk.com/gabrelyan--> Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли во время переправы через реку в Ненецком автономном округе.