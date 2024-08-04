В Киеве продолжаются рефлексии на тему состоявшегося на днях самого масштабного обмена заключенными между США и ФРГ с одной стороны, и Россией – с другой.
«Выгоден всем, кроме Украины»: в Киеве дали оценку американо-российскому обмену заключеннымивыгоден всем, кто
Комментарии
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Дмитрий Лукьянов
Эти хохляцкие свинки интересны западу исключительно в качестве пушечного мяса. А мнение мяса, в процессе готовки блюда, никто не спрашивает! Пора бы свинкам к этому привыкнуть.
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14 час.
Жанна Животова
А причем здесь вообще страна у? У них своих проблем мало? Им только и думать сейчас о том, кто кого и на кого обменял.Наш дальновидный Президент давно говорил, что нам предпочтительнее иметь в США в качестве президента именно Байдена.😃
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14 час.
Eduard
У России нет шпионов,все обвинения Запада фальшивые,как и сам Запад.Они зиждятся на лжи и воровстве!
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12 час.
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