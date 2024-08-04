Эти хохляцкие свинки интересны западу исключительно в качестве пушечного мяса. А мнение мяса, в процессе готовки блюда, никто не спрашивает! Пора бы свинкам к этому привыкнуть.

Жанна Животова

А причем здесь вообще страна у? У них своих проблем мало? Им только и думать сейчас о том, кто кого и на кого обменял.Наш дальновидный Президент давно говорил, что нам предпочтительнее иметь в США в качестве президента именно Байдена.😃