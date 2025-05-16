Русская армия разрывает линию фронта, а Украина вся в огне от Одессы до Днепропетровска. Сырский гадает, где нанесут новый удар его соотечественники?Стало известно о том, что русская армия готовится к полномасштабному наступлению и перебрасывает свои основные силы в ключевые точки на линии фронта.