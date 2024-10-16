HR-эксперт Малахова: токсичные руководители часто манипулируют

Руководитель является главным звеном коллектива, благодаря которому команда достигает результатов. Именно руководитель должен уметь вдохновить сотрудников, разглядеть их сильные качества и организовать работу команды.
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