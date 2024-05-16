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Путин назвал своевременным решения РФ и КНР перевести расчеты в нацвалюты

Путин назвал своевременным решения РФ и КНР перевести расчеты в нацвалюты

Переход на нацвалюты при расчетах между Москвой и Пекином – своевременное решение, позволившее расширить торговые потоки между двумя странами, заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

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