Треть россиян летом читают больше книг, чем в другие сезоны

Россияне выбирают книги, опираясь на разные факторы. Кому-то важны любимые сюжеты и персонажи, кто-то предпочитает определенные жанры, а на кого-то влияет время года, погода и ассоциации, связанные с ними.
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