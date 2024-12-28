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Их оказалось двое. Приморские ученые сделали пугающий вывод после изучения сбитого тигра

Их оказалось двое. Приморские ученые сделали пугающий вывод после изучения сбитого тигра

Эксперты поделились необычными подробностями о сбитом под Врангелем тигре. Выяснилось, что хищников было двое и под колесами машины погиб ранее не замеченный зверь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу центра «‎Амурский тигр».

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