Их оказалось двое. Приморские ученые сделали пугающий вывод после изучения сбитого тигра

Эксперты поделились необычными подробностями о сбитом под Врангелем тигре. Выяснилось, что хищников было двое и под колесами машины погиб ранее не замеченный зверь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».
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