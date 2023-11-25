Зеленский: Киеву требуются три победы в США и ЕС

РИАМО - 25 ноя. Киеву требуются три «победы» в США и ЕС ради сохранения помощи союзников, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидером Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, пишет РИА Новости.